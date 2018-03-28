Правительство поручило провести масштабную проверку ТРЦ и кинотеатров

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 38038 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 61298 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 99508 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 107588 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115723 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121335 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132578 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146744 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Правительство поручило провести масштабную проверку ТРЦ и кинотеатров

Правительство поручило провести масштабную проверку ТРЦ и кинотеатров

Киев  •  УНН

 • 13188 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Правительство поручило Министерству внутренних дел и Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям совместно с другими органами власти начать масштабную проверку мест массового пребывания людей. Об этом во время заседания правительства заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"Мы помним трагедию в детском лагере в Одессе, и я считаю, что надо все делать, чтобы этого не произошло. Для того, чтобы этого не произошло, должна быть очень жесткая система контроля. Не тогда, когда произошло расследовать, а делать все, чтобы не произошло никакой трагедии... Сегодня мы даем поручение от правительства в МВД, ГСЧС совместно с другими органами власти начать масштабную проверку ТРЦ, кинотеатров, школ, садиков, всех тех мест, где находятся люди", - заявил В.Гройсман.

Напомним, в ГСЧС заявили, что все ТРЦ в Украине проверяют по графику.

В воскресенье, 25 марта, произошел масшабный пожар в торговом центре в российском Кемерово. По официальным данным, погибли во время пожара 64 человека, большинство - дети. В соцсетях распространяются сообщения, что в действительности жертвами пожара стали несколько сотен человек, но власти опровергают эти данные.

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