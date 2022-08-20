Правительство Черногории свергнуто вотумом недоверия

Детали

Вотум недоверия правительству Абазовича, выдвинутый Демократической партией социалистов президента Мило Джукановича, прошел, когда 50 из 81 депутата проголосовали за него в пятницу вечером.

Пока Абазович, вероятно, продолжит править на временной основе, пока не будет принято решение о его преемнике.

Абазович, который возглавляет небольшую либерально-экологическую партию УРА, попал в скандал, подписав противоречивое соглашение с Сербской православной церковью, руководство которой не признает в полной мере независимости Черногории.

Прозападные группы в Черногории видят в соглашении признак чрезмерного влияния Сербии и россии в их стране, особенно на фоне войны против Украины.

36-летний Абазович вступил в должность только в апреле, после того, как просербское и пророссийское правительство во главе с тогдашним премьер-министром Здравком Кривокапичем было свергнуто в результате вотума недоверия в феврале.

Дополнение

Критики говорят, что договор с церковью, подписанный Абазовичем, подрывает суверенитет Черногории.

Большинство религиозных людей в этой маленькой балканской стране принадлежит к Сербской православной церкви, контролируемой из Белграда, руководство которой никогда не признавало независимость Черногории.

Бывшая югославская республика стала независимой в 2006 году – на тот момент с согласия с сербским государством, однако треть ее населения идентифицирует себя как сербы. Страна является членом НАТО с 2017 года и ведет переговоры по вступлению в ЕС с 2012 года.