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Правительство Черногории свергнуто вотумом недоверия

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. Парламент Черногории сверг правительство премьер-министра Дритана Абазовича, усилив политический кризис в стране. Об этом УНН пишет со ссылкой на DW.

Правительство Черногории свергнуто вотумом недоверия

Детали

Вотум недоверия правительству Абазовича, выдвинутый Демократической партией социалистов президента Мило Джукановича, прошел, когда 50 из 81 депутата проголосовали за него в пятницу вечером.

Пока Абазович, вероятно, продолжит править на временной основе, пока не будет принято решение о его преемнике.

Абазович, который возглавляет небольшую либерально-экологическую партию УРА, попал в скандал, подписав противоречивое соглашение с Сербской православной церковью, руководство которой не признает в полной мере независимости Черногории.

Прозападные группы в Черногории видят в соглашении признак чрезмерного влияния Сербии и россии в их стране, особенно на фоне войны против Украины.

36-летний Абазович вступил в должность только в апреле, после того, как просербское и пророссийское правительство во главе с тогдашним премьер-министром Здравком Кривокапичем было свергнуто в результате вотума недоверия в феврале.

Дополнение

Критики говорят, что договор с церковью, подписанный Абазовичем, подрывает суверенитет Черногории.

Большинство религиозных людей в этой маленькой балканской стране принадлежит к Сербской православной церкви, контролируемой из Белграда, руководство которой никогда не признавало независимость Черногории.

Бывшая югославская республика стала независимой в 2006 году – на тот момент с согласия с сербским государством, однако треть ее населения идентифицирует себя как сербы. Страна является членом НАТО с 2017 года и ведет переговоры по вступлению в ЕС с 2012 года.

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