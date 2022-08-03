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Чорногорія підписала давній спірний договір із Сербською православною церквою. Урядова коаліція готує вотум недовіри прем'єру

Чорногорія підписала давній спірний договір із Сербською православною церквою. Урядова коаліція готує вотум недовіри прем'єру

Київ • УНН

 • 202120 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. У середу уряд Чорногорії підписав договір, який регулює відносини з Сербською православною церквою, заявивши, що це допоможе усунути глибокі розбіжності між проєвропейськими партіями та прихильниками тісніших відносин із Сербією та росією. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Прем'єр-міністр Дрітан Абазович та патріарх Сербської православної церкви Порфирій підписали договір без присутності ЗМІ та без попереднього оголошення.

Угода регулює відносини між Сербською православною церквою, найбільшою церквою в Чорногорії, включаючи її права власності на нерухомість, та державою Чорногорія.

Абазович сказав, що угода з церквою стала ключем до примирення між консерваторами, які виступають за тісніші зв'язки з Сербією та росією, та громадянськими партіями, які виступають за ЄС.

Але партнери Абазовича по коаліції, особливо прозахідна ДПС президента Міло Джукановича, заявили, що внесуть парламентський вотум недовіри його уряду через угоду з церквою.

Контекст

Політика Чорногорії вже давно відзначена розбіжностями між тими, хто ідентифікує себе як чорногорці, і проросійськими сербами, які виступали проти незалежності адріатичної країни від колишнього державного союзу з Сербією і надавали перевагу тіснішим зв'язкам із Сербією та росією.

Чорногорія вийшла із союзу із Сербією у 2006 році, але її церква не отримала автономії та залишилася у складі Сербської православної церкви, що зробило її символом деякого сербського впливу.

Уряд меншості Абазовича, до якого увійшли як проєвропейські, так і просербські партії, було сформовано у квітні після вотуму недовіри попередньому уряду у лютому.

На той час він сказав, що ключовою метою уряду буде розблокування реформ, необхідних для Чорногорії, як члена НАТО, яка розпочала переговори про вступ до ЄС у 2012 році.

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