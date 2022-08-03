Черногория подписала давний спорный договор с Сербской православной церковью. Правительственная коалиция готовит вотум недоверия премьеру
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В среду правительство Черногории подписало договор, регулирующий отношения с Сербской православной церковью, заявив, что это поможет устранить глубокие разногласия между проевропейскими партиями и сторонниками более тесных отношений с Сербией и россией. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
Премьер-министр Дритан Абазович и патриарх Сербской православной церкви Порфирий подписали договор без присутствия СМИ и без предварительного объявления.
Соглашение регулирует отношения между Сербской православной церковью, крупнейшей церковью в Черногории, включая ее право собственности на недвижимость, и государством Черногория.
Абазович сказал, что соглашение с церковью стало ключом к примирению между консерваторами, выступающими за более тесные связи с Сербией и россией, и гражданскими партиями, выступающими за ЕС.
Но партнеры Абазовича по коалиции, особенно прозападная ГНС президента Мило Джукановича, заявили, что внесут парламентский вотум недоверия его правительству из-за соглашения с церковью.
Контекст
Политика Черногории уже давно отмечена разногласиями между теми, кто идентифицирует себя как черногорцы, и пророссийскими сербами, которые выступали против независимости адриатической страны от бывшего государственного союза с Сербией и предпочитали более тесные связи с Сербией и россией.
Черногория вышла из союза с Сербией в 2006 году, но ее церковь не получила автономии и осталась в составе Сербской православной церкви, что сделало ее символом некоторого сербского влияния.
Правительство меньшинства Абазовича, в которое вошли как проевропейские, так и просербские партии, было сформировано в апреле после вотума недоверия предыдущему правительству в феврале.
В то время он сказал, что ключевой целью правительства будет разблокирование реформ, необходимых для Черногории как члена НАТО, которая начала переговоры о вступлении в ЕС в 2012 году.