Уряд Чорногорії повалено вотумом недовіри
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Парламент Чорногорії скинув уряд прем'єр-міністра Дритана Абазовича, посиливши політичну кризу в країні. Про це УНН пише з посиланням на DW.
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Вотум недовіри уряду Абазовича, висунутий Демократичною партією соціалістів президента Міло Джукановича, пройшов, коли 50 із 81 депутата проголосували за нього у п'ятницю ввечері.
Поки що Абазович, ймовірно, продовжить правити на тимчасовій основі, доки не буде ухвалено рішення про його наступника.
Абазович, який очолює невелику ліберально-екологічну партію УРА, нещодавно втрапив у скандал, підписавши суперечливу угоду із Сербською православною церквою, керівництво якої не визнає повною мірою незалежності Чорногорії.
Прозахідні групи в Чорногорії вбачають в угоді ознаку надмірного впливу Сербії та росії в їхній країні, особливо на тлі війни проти України.
36-річний Абазович вступив на посаду лише у квітні, після того, як просербський і проросійський уряд на чолі з тодішнім прем'єр-міністром Здравком Кривокапічем було повалено в результаті вотуму недовіри в лютому.
Доповнення
Критики кажуть, що договір із церквою, підписаний Абазовичем, підриває суверенітет Чорногорії.
Більшість релігійних людей у цій маленькій балканській країні належить до Сербської православної церкви, контрольованої з Белграда, керівництво якої ніколи не визнавало незалежності Чорногорії.
Колишня югославська республіка стала незалежною у 2006 році – на той момент за згодою з сербською державою, проте третина її населення ідентифікує себе як серби. Країна є членом НАТО з 2017 року і веде переговори щодо вступу до ЄС із 2012 року.