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Режим Асада продолжает бомбить юг Сирии: есть погибшие

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 июня. УНН. Режим Башара Асада и его сторонники на протяжении шести дней проводят широкомасштабную операцию в провинции Дераа на юге Сирии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Андолу.

Силы режима Асада и его сторонники на протяжении шести дней наносят интенсивные удары с земли и воздуха по подконтрольным вооруженной оппозиции районам Бурса Хари, Ладжат и Хирак на востоке Дераа.

Управление гражданской обороны Дераа ("Белые каски" - ред.) сообщает, что российские военные самолеты, оказывающие воздушную поддержку силам сирийского режима, нанесли удар по полевому госпиталю в районе Бурса Хари. В результате зданию госпиталя нанесен крупный ущерб.

Местные активисты сообщают, что в результате нанесенных накануне силами режима Асада и России ударов с воздуха и земли погибли шесть и ранения получили семь мирных жителей.

Силы сирийского режима и его сторонники по сегодняшний день нанесли по району Дераа более 1400 ударов с земли.

Согласно заключенным в Астане в мае прошлого года договоренностям, провинция Дераа была включена в список зон деэскалации в Сирии, но спустя два месяца лишена этого статуса и объявлена Россией и США «зоной безопасности». Вскоре после этого США прекратили помощь отрядам оппозиции в этом районе Сирии.

Несмотря на предупреждения Вашингтона, силы режима Асада и проиранские группировки ранее начали масштабную операцию в Дераа, чтобы взять под контроль весь юг Сирии.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.

Как сообщал УНН, сирийская армия готовится к масштабной наступательной операции в южной провинции Дарья, для чего отправила туда в субботу большое количество военной техники.

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