Режим Асада продовжує бомбардувати південь Сирії: є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Режим Башара Асада і його прихильники протягом шести днів проводять широкомасштабну операцію в провінції Дераа на півдні Сирії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Андолу.
Сили режиму Асада і його прихильники протягом шести днів наносять інтенсивні удари з землі і повітря по підконтрольним збройній опозиції районам Бурса Харі, Ладжат і Хіракі на сході Дераа.
Управління цивільної оборони Дераа ("Білі каски" - ред.) повідомляє, що російські військові літаки, які надають повітряну підтримку силам сирійського режиму, завдали удару по польовому госпіталю в районі Бурса Харі. В результаті будівлі госпіталю завдано великих збитків.
Місцеві активісти повідомляють, що в результаті нанесених напередодні силами режиму Асада і Росії ударів з повітря і землі загинули шість і поранено сім мирних жителів.
Сили сирійського режиму і його прихильники по сьогоднішній день завдали по району Дераа більше 1400 ударів з землі.
Згідно з укладеними в Астані в травні минулого року домовленостям, провінція Дераа була включена в список зон деескалації в Сирії, але через два місяці позбавлена цього статусу і оголошена Росією і США «зоною безпеки». Незабаром після цього США припинили допомогу загонам опозиції в цьому районі Сирії.
Незважаючи на попередження Вашингтона, сили режиму Асада і проіранськи угруповання раніше почали масштабну операцію в Дераа, щоб взяти під контроль весь південь Сирії.
Війна в Сирії почалася в березні 2011 року, коли мирні демонстрації протесту переросли в збройний конфлікт після того, як військові відкрили вогонь по демонстрантах. За даними ООН, в ході конфлікту загинуло понад 400 тисяч осіб, понад 10 мільйонів були змушені покинути свої будинки. 4,8 мільйона чоловік знайшли притулок за межами країни.
Як повідомляв УНН, сирійська армія готується до масштабної наступальної операції в південній провінції Дарья, для чого відправила туди в суботу велике кількість військової техніки.