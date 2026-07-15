Урожай в рф под угрозой из-за дефицита топлива - разведка

россия входит в уборочную кампанию 2026 года с дефицитом дизельного топлива, что ставит под угрозу и темпы сбора урожая, и выживание мелких хозяйств, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Детали

По данным разведки, наиболее остро проблема ощущается на юге РФ, в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области, где зерновые созревают раньше, чем в других регионах. Топливный голод зафиксирован также в Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Свердловской областях, в Якутии и Башкортостане.

россия после ударов по НПЗ запретила экспорт авиационного топлива

Темпы уборочной кампании отстают от прошлогодних почти в три раза. По состоянию на 1 июля в россии обмолочено лишь 1,3–1,5 млн га против 4,2–4,6 млн га на ту же дату 2025 года. Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев публично отрицал наличие системных проблем со сбором урожая, однако никаких конкретных цифр по обмолоченной площади или валовому сбору зерна по сравнению с прошлым годом так и не привел.

Топливный кризис накладывается на сокращение посевных площадей. По состоянию на 1 июня яровыми культурами засеяли на 11,3% меньше земли, чем в прошлом году, озимыми — на 7,4% меньше. Дефицит топлива повышает риск срыва оптимальных агротехнологических сроков. После созревания зерновых на уборку отводится всего 7–10 дней, далее зерно начинает осыпаться, а дожди могут вообще не дать комбайнам выйти в поле. Представители АПК Ростовской области уже оценивают возможные потери урожая из-за срыва сроков примерно в 15% - говорится в сообщении.

На АЗС тем временем выстраиваются очереди, а продажу дизеля нормируют: 20–200 литров на одного покупателя, заправить топливо в резервуары или другие емкости часто отказываются вообще. Для сравнения, один комбайн за смену сжигает до 300 литров солярки, поэтому установленные лимиты не покрывают даже одного полного рабочего дня.

В кремле подтвердили переговоры об импорте топлива на фоне топливного кризиса в россии

В разведке добавили, что тяжелее всего приходится отдаленным районам. В Якутии фермеры вынуждены преодолевать 200–300 км, чтобы приобрести те же 200 литров топлива — объем, которого хватает примерно на одну смену работы техники.

Наиболее незащищенными в этой ситуации оказываются малые и средние хозяйства без собственных топливных резервов и долгосрочных контрактов с нефтеперерабатывающими заводами.