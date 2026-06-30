В кремле подтвердили переговоры об импорте топлива на фоне топливного кризиса в россии

россия ведет переговоры с другими странами о возможном импорте нефтепродуктов на фоне топливного кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь президента рф дмитрий песков, сообщают российские СМИ, передает УНН.

Детали

По словам пескова, москва готова закупать топливо за рубежом, если стороны договорятся о приемлемых ценах.

Контакты осуществляются. Если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, то это будет происходить. Это станет еще одним шагом на пути стабилизации рынка и направлено на то, чтобы сбить ажиотажный спрос - сказал Песков.

В то же время он не уточнил, с какими именно странами россия проводит соответствующие переговоры.

Ранее агентство Reuters сообщало, что россия обратилась к Казахстану с просьбой поставить около 50 тыс. тонн бензина АИ-92. Однако власти Казахстана официально опровергли факт таких переговоров.

В РФ из-за топливного кризиса могут вернуть бензин «Евро-2», запрещенный еще в 2013 году