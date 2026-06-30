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В кремле подтвердили переговоры об импорте топлива на фоне топливного кризиса в россии

Киев • УНН

 • 444 просмотра

песков заявил, что москва готова закупать топливо за рубежом по приемлемым ценам. Страны-поставщики не уточняются, а Казахстан опровергает переговоры.

В кремле подтвердили переговоры об импорте топлива на фоне топливного кризиса в россии

россия ведет переговоры с другими странами о возможном импорте нефтепродуктов на фоне топливного кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь президента рф дмитрий песков, сообщают российские СМИ, передает УНН.

Детали

По словам пескова, москва готова закупать топливо за рубежом, если стороны договорятся о приемлемых ценах.

Контакты осуществляются. Если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, то это будет происходить. Это станет еще одним шагом на пути стабилизации рынка и направлено на то, чтобы сбить ажиотажный спрос

- сказал Песков.

В то же время он не уточнил, с какими именно странами россия проводит соответствующие переговоры.

Ранее агентство Reuters сообщало, что россия обратилась к Казахстану с просьбой поставить около 50 тыс. тонн бензина АИ-92. Однако власти Казахстана официально опровергли факт таких переговоров.

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Андрей Тимощенков

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