В кремле подтвердили переговоры об импорте топлива на фоне топливного кризиса в россии
Киев • УНН
песков заявил, что москва готова закупать топливо за рубежом по приемлемым ценам. Страны-поставщики не уточняются, а Казахстан опровергает переговоры.
россия ведет переговоры с другими странами о возможном импорте нефтепродуктов на фоне топливного кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь президента рф дмитрий песков, сообщают российские СМИ, передает УНН.
Детали
По словам пескова, москва готова закупать топливо за рубежом, если стороны договорятся о приемлемых ценах.
Контакты осуществляются. Если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, то это будет происходить. Это станет еще одним шагом на пути стабилизации рынка и направлено на то, чтобы сбить ажиотажный спрос
В то же время он не уточнил, с какими именно странами россия проводит соответствующие переговоры.
Ранее агентство Reuters сообщало, что россия обратилась к Казахстану с просьбой поставить около 50 тыс. тонн бензина АИ-92. Однако власти Казахстана официально опровергли факт таких переговоров.
В РФ из-за топливного кризиса могут вернуть бензин «Евро-2», запрещенный еще в 2013 году30.06.2026, 00:38 • 13906 просмотров