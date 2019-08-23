Уроженец Македонии пополнил ряды донецкого "Олимпика"

Футболист подписал соглашение с донецким клубом сроком на 2,5 года. В донецком клубе Имери выступать под 31 номером.

“Я очень счастлив находиться здесь и буду отдавать всего себя, чтобы помочь команде скорее выбраться со дна турнирной таблицы. У нас отличный подбор игроков для того, чтобы построить конкурентоспособную команду. Буду откровенным: сейчас атмосфера в команде не самая лучшая. „Олимпик“ проиграл четыре стартовые поединка... Но я не сомневаюсь, что мы исправим эту ситуацию. Нужно всем вместе объединиться и сконцентрироваться на усердной работе и на следующем матче”, — подчеркнул новичок.

Отметим, что Имери — воспитанник академии знаменитого македонского футбольного клуба “Работнички”. С 2011 по 2013 годы полузащитник сыграл за эту команду 22 матча, в которых забил 2 гола.

Заметим, что за свою карьеру Демир успел поиграть за македонские “Шкендия” (Тетово), “Горизонт” (Турново) и “Ренова” (Цепчиште), албанский “КаМЗ”, финский “Кеми Сити”, а последним клубом игрока был мальтийский “Моста”. Кроме того, полузащитник регулярно привлекался к играм за юниорские и молодежные сборные Северной Македонии.