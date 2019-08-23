Уродженець Македонії поповнив ряди донецького "Олімпіку"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Напередодні матчу 5-го туру УПЛ ФК “Олімпік” усилився албансько-македонським півзахисником Демір Імері. Про це повідомляє сайт донеччан, передає УНН.
Футболіст підписав угоду з донецьким клубом строком на 2,5 року. У донецькому клубі Імері виступатиме під 31 номером.
“Я дуже щасливий знаходитися тут і буду віддавати всього себе, щоб допомогти команді скоріше вибратися з дна турнірної таблиці. У нас відмінний підбір гравців для того, щоб побудувати конкурентоспроможну команду. Буду відвертим: зараз атмосфера в команді не найкраща. „Олімпік“ програв чотири стартові поєдинки ... Але я не сумніваюся, що ми виправимо цю ситуацію. Потрібно всім разом об’єднатися і сконцентруватися на старанній роботі і на наступному матчі”, — наголосив новачок.
Відзначимо, що Імері — вихованець академії знаменитого македонського футбольного клубу “Работнічки”. З 2011 по 2013 роки півзахисник зіграв за цю команду 22 поєдинки, в яких забив 2 голи.
Зауважимо, що за свою кар’єру Демір встиг пограти за македонські “Шкендія” (Тетово), “Горизонт” (Турново) і “Ренова” (Цепчіште), албанський “Камза”, фінський “Кемі Сіті”, а останнім клубом гравця був мальтійський “Моста”. Крім того, півзахисник регулярно залучався до ігор за юніорські та молодіжні збірні Північної Македонії.