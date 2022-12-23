Украина в декабре существенно нарастила импорт топлива

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"В декабре значительно увеличился импорт топлива (бензин и дизель) в Украину. Приблизительно на 30%, чем было в предыдущие месяцы", - сообщил нардеп.

Дополнение

В условиях увеличения импорта дизельных и бензиновых генераторов спрос на горючее в Украину вырос. Но его дефицит Министерство экономики не предусматривает.