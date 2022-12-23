Ураїна у грудні суттєво наростила імпорт пального

Цитата

"В грудні значно збільшився імпорт палива (бензин та дизель) в Україну. Приблизно на 30%, ніж було у попередні місяці", - повідомив нардеп.

Доповнення

В умовах збільшення імпорту дизельних та бензинових генераторів попит на пальне в Україні зріс. Але його дефіциту Міністерство економіки не передбачає.