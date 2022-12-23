Ураїна у грудні суттєво наростила імпорт пального
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Україна у грудні майже на третину наростила імпорт бензину та дизелю, у порівнянні з минулими місяцями. Про це повідомив народний депутат з податкового комітету Ярослав Железняк у Телеграм, пише УНН.
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"В грудні значно збільшився імпорт палива (бензин та дизель) в Україну. Приблизно на 30%, ніж було у попередні місяці", - повідомив нардеп.
Доповнення
В умовах збільшення імпорту дизельних та бензинових генераторів попит на пальне в Україні зріс. Але його дефіциту Міністерство економіки не передбачає.