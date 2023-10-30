Ураган "Отис" в Мексике: число погибших возросло до 48, пропавших без вести - 36
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. По меньшей мере 48 человек погибли в результате ураган «Отис» на южном тихоокеанском побережье Мексики. Около 36 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает VOA News, передает УНН.
Детали
В результате урагана «Отис», бушующего на южном тихоокеанском побережье Мексики, погибли по меньшей мере 48 человек, большинство из них — в Акапулько, сообщили власти Мексики в минувшие сутки.
Примерно 36 человек все еще числятся пропавшими без вести, - информация по состоянию на полдень воскресенья. В субботу мексиканское правительство признало 39 погибших и 10 пропавших без вести.
За прошедшие сутки государственные работники и волонтеры продолжали расчищать улицы, забитые грязью и мусором после мощного шторма.
По предварительным оценкам, «Отис» нанес экономический ущерб в размере 15 миллиардов долларов. Около 273 000 домов, 600 отелей и 120 больниц были повреждены, а многие рестораны и предприятия были разрушены ураганом.
Мексиканские власти работают над преодолением вызванных этим последствий.
Как сообщается, президент Мексики Лопес Обрадор заявил, что работы по восстановлению электроснабжения в пострадавшем регионе продвигаются. Сейчас известно, что в результате урагана без обслуживания остались 513 524 пользователя.
Напомним
Мощный ураган «Отис» обрушился на Мексику в районе города Акапулько. Утверждалось, что ураган имеет самый высокий уровень опасности по шкале Саффира-Симпсона — 5 баллов.
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