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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Ураган "Отис" в Мексике: число погибших возросло до 48, пропавших без вести - 36

Киев • УНН

 • 45286 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. По меньшей мере 48 человек погибли в результате ураган «Отис» на южном тихоокеанском побережье Мексики. Около 36 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает VOA News, передает УНН.

Ураган "Отис" в Мексике: число погибших возросло до 48, пропавших без вести - 36

Детали

В результате урагана «Отис», бушующего на южном тихоокеанском побережье Мексики, погибли по меньшей мере 48 человек, большинство из них — в Акапулько, сообщили власти Мексики в минувшие сутки.

Примерно 36 человек все еще числятся пропавшими без вести, - информация по состоянию на полдень воскресенья. В субботу мексиканское правительство признало 39 погибших и 10 пропавших без вести.

За прошедшие сутки государственные работники и волонтеры продолжали расчищать улицы, забитые грязью и мусором после мощного шторма.

По предварительным оценкам, «Отис» нанес экономический ущерб в размере 15 миллиардов долларов. Около 273 000 домов, 600 отелей и 120 больниц были повреждены, а многие рестораны и предприятия были разрушены ураганом.

Мексиканские власти работают над преодолением вызванных этим последствий.

Как сообщается, президент Мексики Лопес Обрадор заявил, что работы по восстановлению электроснабжения в пострадавшем регионе продвигаются. Сейчас известно, что в результате урагана без обслуживания остались 513 524 пользователя.

Напомним

Мощный ураган «Отис» обрушился на Мексику в районе города Акапулько. Утверждалось, что ураган имеет самый высокий уровень опасности по шкале Саффира-Симпсона — 5 баллов. 

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