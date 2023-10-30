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The Guardian

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БМ-27 «Ураган»

Ураган "Отіс" у Мексиці: кількість загиблих зросла до 48, зниклих безвісти - 36

Київ • УНН

 • 45286 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Щонайменше 48 людей загинули внаслідок дії ураган «Отіс» на південному тихоокеанському узбережжі Мексики. Близько 36 людей вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє VOA News, передає УНН.

Ураган "Отіс" у Мексиці: кількість загиблих зросла до 48, зниклих безвісти - 36

Деталі

У результаті урагану «Отіс», який вирує на південному тихоокеанському узбережжі Мексики, загинули щонайменше 48 людей, більшість із них — в Акапулько, повідомила влада Мексики минулої доби.

Приблизно 36 людей все ще вважаються зниклими безвісти, - інформація станом на опівдень неділі. У суботу мексиканський уряд визнав 39 загиблих осіб і 10 зниклих безвісти.

Минулої доби державні працівники та волонтери продовжували розчищати вулиці, забиті брудом і сміттям після потужного шторму.

За попередніми оцінками, «Отіс» завдав економічних збитків на 15 мільярдів доларів. Близько 273 000 будинків, 600 готелів і 120 лікарень були пошкоджені, а багато ресторанів і підприємств були зруйновані ураганом.

Мексиканська влада працює над подоланням спричинених цим наслідків.

Як повідомляється, президент Мексики Лопес Обрадор заявив, що роботи з відновлення електропостачання у постраждалому регіоні просуваються. Наразі відомо, що в результаті урагану без обслуговування залишилися 513 524 користувача.

Нагадаємо

Потужний ураган «Отіс» обрушився на Мексику в районі міста Акапулько. Стверджувалось, що ураган має найвищий рівень небезпеки за шкалою Саффіра-Сімпсона — 5 балів. 

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