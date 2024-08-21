Упрощена процедура отсрочки для военнообязанных, которые ухаживают за родными

Военнообязанным, которые имеют родителей с инвалидностью I или II группы, больше не нужно устанавливать факт осуществления ухода за ними. Соответствующие изменения в порядок мобилизации военнообязанных, которые ухаживают или содержат больных или лиц с инвалидностью принял Кабинет министров. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцполитики, передает УНН.

В соответствии с принятым постановлением , в законодательство внесены следующие изменения:

пересмотрены документы, подтверждающие право на отсрочку для лиц, содержащих или осуществляющих постоянный уход за родными и близкими.

Отныне эти две категории людей и пакеты документов, подтверждающих факт содержания или ухода, - разграничены.

Кроме того, военнообязанным, которые ухаживают за больной женой/мужем, ребенком и/или своим отцом/матерью больше не нужно указывать в Заявлении в ТЦК СП информацию об отсутствии других трудоспособных членов семьи, а также подавать документы, подтверждающие невозможность осуществления ухода другими членами семьи.

Такую информацию указывают только военнообязанные, осуществляющие уход за больными родителями жены. ТЦК СП будут проверять ее по данным государственных реестров.

Военнообязанным, имеющим родителей с инвалидностью I или II группы, больше не нужно устанавливать факт осуществления ухода...

Ведь, по украинскому законодательству, взрослые дети, имеющие нетрудоспособных родителей с инвалидностью І или ІІ группы, обязаны их содержать и имеют право на отсрочку.

изменен механизм получения акта об установлении постоянного ухода, урегулирована процедура и срок его выдачи.

В частности, отныне, чтобы оформить Акт об установлении факта осуществления постоянного ухода, военнообязанному больше не нужно идти в ТЦК и СП. Акт можно будет получить, обратившись с заявлением произвольной формы в органы местного самоуправления (сельский, поселковый, городской, районный в городе совет) и районные государственные администрации. После подачи заявления орган местного самоуправления должен рассмотреть его в течение 10 календарных дней.

внесены изменения в акт об установлении факта постоянного ухода.

Изъято требование об оформлении акта установления факта осуществления ухода для тех лиц, которые уже получают надбавку или компенсацию за уход. Для них достаточно предъявить соответствующие документы ТЦК и СП. Теперь Актом об установлении факта осуществления постоянного ухода не устанавливается отсутствие других членов семьи, которые могут осуществлять постоянный уход и не подтверждается невозможность осуществления ими такого ухода.

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