Отсрочка от мобилизации для мужчин, у которых неполнородный брат или сестра погибли или пропали без вести на войне: Рада приняла закон

Верховная Рада приняла в целом законопроект, который дает право на отсрочку от мобилизации для тех, чьи неполнородные брат или сестра погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и карточку законопроекта №11391.

Детали

Рада проголосовала за основу и в целом законопроект №11391 об отсрочке неполнородным родственникам. За - 300 (за основу); 310 (в целом) - сообщил Гончаренко.

Согласно законопроекту, право на отсрочку будут иметь военнообязанные, чьи близкие родственники, в частности родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра, погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях, в том числе АТО, или которым посмертно присвоено звание Герой Украины.

Напомним,

Верховная Рада в начале сентября рассмотрит законопроект, который должен исправить законодательную коллизию, когда мужчины в возрасте от 18 до 25 лет могли быть мобилизованы в ряды ВСУ, если они отслужили срочную службу, закончили военную кафедру, или были признаны ограниченно годными в мирное время.