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В течение августа на востоке Украины погибли 9 украинских бойцов, более 20 ранены

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. В августе на востоке Украины погибли 9 украинских военных. Об этом в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

Цитата

"На протяжении августа из-за нарушения оккупационным контингентом России режима прекращения огня, Украина потеряла 9 своих защитников, 28 были ранены", — написала Денисова.

Добавим

Людмила Денисова также призвала международное сообщество применить все имеющиеся рычаги влияния, чтобы заставить государство-агрессора соблюдать полный режим прекращения огня на линии разграничения и нормы международного гуманитарного права.

Напомним

За прошедшие сутки, 30 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. Есть погибший и раненые.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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