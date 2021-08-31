В течение августа на востоке Украины погибли 9 украинских бойцов, более 20 ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В августе на востоке Украины погибли 9 украинских военных. Об этом в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.
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"На протяжении августа из-за нарушения оккупационным контингентом России режима прекращения огня, Украина потеряла 9 своих защитников, 28 были ранены", — написала Денисова.
Добавим
Людмила Денисова также призвала международное сообщество применить все имеющиеся рычаги влияния, чтобы заставить государство-агрессора соблюдать полный режим прекращения огня на линии разграничения и нормы международного гуманитарного права.
Напомним
За прошедшие сутки, 30 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. Есть погибший и раненые.