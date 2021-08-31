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Упродовж серпня на сході України загинуло 9 українських бійців, понад 20 поранено

Київ • УНН

 • 14109 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. У серпні на сході України загинуло 9 українських військових. Про це у Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради України із прав людини Людмила Денісова, інформує УНН.

Цитата

"Впродовж серпня через порушення окупаційним контингентом Росії режиму припинення вогню, Україна втратила 9 своїх захисників, 28 було поранено", — написала Денісова.

Додамо

Людмила Денісова також закликала міжнародну спільноту застосувати всі наявні важелі впливу, аби змусити державу-агресора додержуватися повного режиму припинення вогню на лінії розмежування та норм міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо

Протягом минулої доби, 30 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню. Є загиблий і поранені.

Українські Національні Новини

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