Правительство выделило 1,65 миллиарда гривен на закупку современного оборудования - в том числе тренажеров для управления беспилотниками, лазерных стрелковых тренажеров, учебных тиров и наборов тактической медицины для обновленного курса "Защита Украины" в школах, сообщил в понедельник вице-премьер-министр - глава Минцифры Михаил Федоров, пишет УНН.

Детали

"Управление дронами, учебные тиры и такмед - правительство выделяет 1,65 млрд грн на закупку современного оборудования для обновленного курса "Защита Украины", - написал Федоров в Telegram.

Он отметил в этом контексте на продолжении трансформации школьного образования. "В городах создадут учебные центры Защиты Украины. Один будет на 5-10 школ или на громаду. Качественно обустроенный центр будет означать, что дети из разных школ будут иметь равный доступ к качественному оборудованию и удобному помещению", - рассказал Федоров.

По его словам, для ячеек через Prozorro Market закупят современную технику, в частности:

интерактивные лазерные стрелковые тренажеры;

симуляции управления дронами, которые насчитывают дрон, интерактивные очки, пульт и другое оборудование;

учебные тиры и макеты;

аптечки и тренажеры для сердечной реанимации, тренажер дефибриллятора, турникеты.

"Вся страна живет в условиях полномасштабного вторжения, где важную роль играют технологии, поэтому дети должны уметь с ними работать еще со школы. Это основа нашего безопасного будущего", - указал он.

И напомнил, что сейчас комплексно обновляем подход к преподаванию Защиты Украины в 10-11 классах, раньше это были Защита Отечества, Допризывная подготовка. Параллельно с закупкой современного оборудования обучаем тренеров, которые подготовят учителей.

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