УПЛ: "Олимпик" нанес разгромное поражение "Мариуполю"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Во встрече второй шестерки УПЛ в гости к Футбольного Клуба "Мариуполь" посетил "Олимпик", передает корреспондент.
Уже на 30 минуте счет был в пользу "Олимпик" - 3: 0. Сначала упрек за спины защитникам реализовал Завийский, потом грубая ошибка вратаря подарила гол Дегтяреву, а Завийский забил второй раз после рикошета, который произошел при ударе со штрафного.
После перерыва команды обменялись забитыми мячами - Дегтярев оформил дубль, а Мишнев забил гол-престижа.
Отметим, что "Мариуполь" с 33 баллами идет 8-м в таблице, "Олимпик" имеет 27 пунктов - 10.
Как сообщал УНН, "Карпаты" исключили из участия в УПЛ .