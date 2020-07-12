УПЛ: "Олімпік" завдав розгромної поразки "Маріуполю"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. У зустрічі другої шістки УПЛ в гості до Футбольного Клубу "Маріуполь" завітав "Олімпік", передає кореспондент УНН.
Вже на 30 хвилині рахунок був на користь "Олімпіку" - 3:0. Спочатку закид за спини захисникам реалізував Завійський, потім груба помилка воротаря подарувала гол Дегтярьову, а Завійський забив вдруге після рикошету, який стався при ударі зі штрафного.
По перерві команди обмінялися забитими м'ячами – Дегтярьов оформив дубль, а Мішньов забив гол-престижу.
Зазначимо, що "Маріуполь" з 33 балами йде 8-м в таблиці, "Олімпік" має 27 пунктів – 10.
Як повідомляв УНН, "Карпати" виключили із участі в УПЛ.