ФК "Карпати" виключений зі змагань УПЛ

Клуб виключено із Української Прем’єр-ліги через повторну неявку на матч турніру.

Львівському клубу зараховані поразки з рахунком 0:3, а клубу “Маріуполь” — дві перемоги із результатом 3:0.

Варто відзначити, що “Карпатам” у матчах, що залишилося зіграти після повторної неявки, зарахували технічні поразки (-:+), а командам-суперницям — технічні перемоги (+:-).

Як повідомляв УНН, раніше львівський клуб підтвердив фінансові проблеми у клубі.