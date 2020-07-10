ФК "Карпати" виключений зі змагань УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу розглянув справу за заявою УПЛ стосовно неявки ФК “Карпати” (Львів) на матч 24-го туру проти ФК “Маріуполь” та матч 29-го туру проти ФК “Маріуполь”, передає УНН з посиланням на УАФ.
Клуб виключено із Української Прем’єр-ліги через повторну неявку на матч турніру.
Львівському клубу зараховані поразки з рахунком 0:3, а клубу “Маріуполь” — дві перемоги із результатом 3:0.
Варто відзначити, що “Карпатам” у матчах, що залишилося зіграти після повторної неявки, зарахували технічні поразки (-:+), а командам-суперницям — технічні перемоги (+:-).
Як повідомляв УНН, раніше львівський клуб підтвердив фінансові проблеми у клубі.