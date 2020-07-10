ФК "Карпати" виключений зі змагань УПЛ

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19 березня, 18:42 • 92937 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 133572 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 113937 перегляди

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19 березня, 10:24 • 128384 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу розглянув справу за заявою УПЛ стосовно неявки ФК “Карпати” (Львів) на матч 24-го туру проти ФК “Маріуполь” та матч 29-го туру проти ФК “Маріуполь”, передає УНН з посиланням на УАФ.

Клуб виключено із Української Прем’єр-ліги через повторну неявку на матч турніру.

Львівському клубу зараховані поразки з рахунком 0:3, а клубу “Маріуполь” — дві перемоги із результатом 3:0.

Варто відзначити, що “Карпатам” у матчах, що залишилося зіграти після повторної неявки, зарахували технічні поразки (-:+), а командам-суперницям — технічні перемоги (+:-).

Як повідомляв УНН, раніше львівський клуб підтвердив фінансові проблеми у клубі.

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