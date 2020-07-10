ФК "Карпаты" исключен из соревнований УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрел дело по заявлению УПЛ относительно неявки ФК “Карпаты” (Львов) на матч 24-го тура против ФК “Мариуполь” и матч 29-го тура против ФК “Мариуполь”, передает УНН со ссылкой на УАФ .
Клуб исключен из Украинской Премьер-лиги за повторную неявку на матч турнира.
Львовскому клубу засчитано поражение со счетом 0:3, а клубу “Мариуполь” — две победы с результатом 3:0.
Стоит отметить, что “Карпатам” в матчах осталось сыграть после повторной неявки, засчитали техническое поражение (-:+), а командам-соперницам — технические победы (+:-).
Как сообщал УНН, ранее львовский клуб подтвердил финансовые проблемы в клубе.