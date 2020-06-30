Брак коштів: "Карпати" можуть знятися з УПЛ

Перенесений поєдинок УПЛ "Карпати" – "Маріуполь", цілком ймовірно, не відбудеться, як і наступні матчі львів’ян у чемпіонаті. Причина – брак необхідних коштів. Тритижневий виїзд (а саме у гостях карпатівці мали зіграти свої поєдинки через епідеміологічну ситуацію у Львові) обійдеться майже у півтора млн грн. Зазначається, що у клубу таких коштів нема.

Як відомо, власниками клубу є дві іноземні компанії – "Менділ Лімітед", яка віднедавна належить Олегу Смалійчуку, та "Крісал Холдінгс", що відповідно до документів, належить Каті Парпі.

"Не секрет, що в клубу були тривалі фінансові труднощі, ми рік виживали без фінансування. Зараз у "Карпат" буквально нема власних ресурсів та резервів для продовження життєдіяльності, всі можливі варіанти вичерпані. Необхідна солідна дотація, адже карантинні форс-мажори ніяким чином не можна було передбачити під час формування і так урізаного та скромного бюджету", - сказав виконавчий директор ФК "Карпати" Ростислав Ящишин.

Додамо, що "Карпати" замикають турнірну таблицю УПЛ маючи 15 очок в 24 матчах.