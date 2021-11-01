Впервые с 2017 года: Свитолина выбыла из десятки лучших теннисисток мира

Детали

В обновленном рейтинге WTA Свитолина опустилась сразу на восемь позиций — с 6-го на 14-е место. Она потеряла 1080 очков за Итоговый турнир-2019, в котором дошла до финала, но уступила австралийке Эшли Барти.

Добавим

В этом сезоне теннисистка провела 55 матчей, в которых одержала 35 побед. Она завоевала главный трофей соревнований в Чикаго (США), бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио и вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

Впервые с 2016 года Элина не смогла квалифицироваться на Итоговый турнир WTA.

Напомним

На прошлой неделе Элина Свитолина сообщила о завершении сотрудничества с тренером Эндрю Беттлс. Они проработали вместе пять лет. За это время теннисистка получила 11 титулов.