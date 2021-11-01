Уперше з 2017 року: Світоліна вибула з десятки найкращих тенісисток світу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна вперше з травня 2017 року покинула топ-10 рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це повідомляє УНН із посиланням на дані WTA.
Деталі
В оновленому рейтингу WTA Світоліна опустилася відразу на вісім позицій — з 6-го на 14-те місце. Вона втратила 1080 очок за Підсумковий турнір-2019, у якому дійшла до фіналу, але поступилася австралійці Ешлі Барті.
Додамо
Цього сезону тенісистка провела 55 матчів, у яких здобула 35 перемог. Вона виборола головний трофей змагань у Чикаго (США), бронзову медаль Олімпійських ігор у Токіо та вийшла до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату США.
Уперше з 2016 року Еліна не змогла кваліфікуватися на Підсумковий турнір WTA.
Нагадаємо
Минулого тижня Еліна Світоліна повідомила про завершення співпраці з тренером Ендрю Беттлс. Вони пропрацювали разом п’ять років. За це час тенісистка здобула 11 титулів.