Упала вчера в частном секторе Киева: взрывотехники изъяли боевую часть ракеты

Взрывотехники полиции Киева изъяли боевую часть ракеты, которая упала вчера в частном секторе Соломенского района, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Детали

По данным правоохранителей, специалисты тщательно осмотрели территорию домовладений и в нескольких сотнях метров от частных домов обнаружили обломок ракеты со взрывчатым веществом и детонаторами весом более 20 кг.

Правоохранители отсоединили детонаторы от остатка боевой части и изъяли их для дальнейшего уничтожения в условиях полигона.

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