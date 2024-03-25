Ракетная атака на Киев: россияне запустили "Циркон" - руководитель ЦПД при СНБО

Во время сегодняшней ракетной атаки по Киеву россияне применили гиперзвуковую ракету "Циркон". Об этом сообщил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

"Циркон был по Киеву", - написал Коваленко.

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Дополнение

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал детали экспертизы ракет "Циркон" которыми враг нанес удар по Украине в феврале этого года.

"Ракета 3М22 "Циркон" состоит из комплектующих узлов, которые обозначаются соответствующей маркировкой 3Л22, 3В22 и т.д., то есть буква может отличаться, но общая маркировка для ракет - 3М22. На нескольких обломках путем лазерной гравировки и методом тиснения выполнена надпись 3Л22, что свидетельствует о конкретном узле из конкретного изделия. Кроме того, болты на рулевых механизмах имеют маркировку в виде цифр 26, что является особенностью "Циркона". Другие маркировки на обломках ракеты указывают на дату производства ее составных компонентов - кон. 2023-2024 годы. Это означает, что ракета была собрана недавно.

Микроэлектроника мало сохранена и практически не поддается анализу из-за физических повреждений. Осуществляются мероприятия для определения состава металла из фрагментов корпуса ракеты и термоизоляционных материалов. Значительная фрагментация ракеты затрудняет идентификацию, однако уже можем сказать, что оружие не соответствует заявленным врагом тактико-техническим характеристикам. В ходе дальнейшего экспертного исследования вся возможная информация будет детализирована", - отметил директор КНИИСЭ.