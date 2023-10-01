Ночью "шахеды" атаковали Одесскую область как минимум с трех направлений - Братчук

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Киев • УНН

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КИЕВ. 1 октября. УНН. В ночь на 1 октября россияне атаковали Одесскую область по меньшей мере с трех направлений – с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму, из города Приморско-Ахтарск в России и с Курса. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук. По его данным, это была комбинированная атака. Предварительно, обошлось без попаданий, передает УНН.

Цитата

"Сегодня Силам обороны пришлось максимально поработать… В Одесской области сигнал воздушной тревоги раздавался более трех часов. С вечера на ночь враг перешел с этими атаками. У нас была боевая готовность и одесситы слышали эту боевую работу", – отметил он.

Добавим

Около 23.15 в ночь на 30 октября в Одессе прогремели взрывы.

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