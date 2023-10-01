Уночі "шахеди" атакували Одещину щонайменше з трьох напрямків – Братчук
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У ніч на 1 жовтня росіяни атакували Одещину щонайменше з трьох напрямків – з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму, з міста Приморсько-Ахтарськ у Росії та з Курса. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук. За його даними, це була комбінована атака. Попередньо, обійшлося без влучань, передає УНН.
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"Сьогодні Силам оборони прийшлося максимально попрацювати… На Одещині сигнал повітряної тривоги лунав понад три години. З вечора на ніч ворог перейшов з цими атаками. У нас була бойова готовність і одесити чули цю бойову роботу", – зазначив він.
Додамо
Близько 23.15 у ніч на 30 жовтня в Одесі пролунали вибухи.
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