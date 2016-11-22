УНН: стартовало тестирование качества орешков, семечек и сухариков
Киев • УНН
УНН продолжает социальный эксперимент по лабораторному исследованию качества продуктов питания, реализуемых в столичных супермаркетах. На этот раз УНН решил проверить на безопасность орешки, семечки и сухарики.
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Так, журналисты УНН совместно с представителями Государственного центра сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции отобрали образцы орешков, семечек и сухариков с целью их лабораторной проверки на соответствие критериям качества и показателям безопасности.
В двух столичных супермаркетах, в частности, было отобрано пять образцов орешков, восемь образцов семечек и четыре образца сухариков украинских производителей.
На отобранные образцы оформили акты закупки и добавили фискальные чеки.
Отобранные образцы продукции будут проверены на наличие в них плесневых грибов, микотоксинов, подсолнечник проверят на содержание меди и кадмия (этот элемент и его соединения являются чрезвычайно токсичными даже в незначительных концентрациях. Имеет свойство накапливаться в организмах и экосистемах).
Также закупленные орешки и сухарики пройдут исследование на содержание различных канцерогенов и особо опасного для здоровья человека акриламида (повреждает нервную систему, является фактором генных мутаций и образования злокачественных опухолей).
Результаты исследования впоследствии будут обнародованы УНН.
Напомним, ранее УНН проверило качество киевского хлеба, муки, также сметаны, сыра и молочного детского питания.