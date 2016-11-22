УНН: стартовало тестирование качества орешков, семечек и сухариков

В двух столичных супермаркетах, в частности, было отобрано пять образцов орешков, восемь образцов семечек и четыре образца сухариков украинских производителей.

На отобранные образцы оформили акты закупки и добавили фискальные чеки.

Отобранные образцы продукции будут проверены на наличие в них плесневых грибов, микотоксинов, подсолнечник проверят на содержание меди и кадмия (этот элемент и его соединения являются чрезвычайно токсичными даже в незначительных концентрациях. Имеет свойство накапливаться в организмах и экосистемах).

Также закупленные орешки и сухарики пройдут исследование на содержание различных канцерогенов и особо опасного для здоровья человека акриламида (повреждает нервную систему, является фактором генных мутаций и образования злокачественных опухолей).

Результаты исследования впоследствии будут обнародованы УНН.

Напомним, ранее УНН проверило качество киевского хлеба, муки, также сметаны, сыра и молочного детского питания.