УНН: стартувало тестування якості горішків, насіння та сухариків

У двох столичних супермаркетах, зокрема, було відібрано п'ять зразків горішків, вісім зразків насіння та чотири зразки сухариків українських виробників.

На відібрані зразки сформовані акти закупівлі і додані фіскальні чеки.

Відібрані зразки продукції будуть перевірені на наявність у них пліснявих грибів, мікотоксинів, соняшник перевірять на вміст міді і кадмію (цей елемент і його сполуки є надзвичайно токсичними, навіть, у незначних концентраціях. Має властивість накопичуватись в організмах і екосистемах).

Також закуплені горішки і сухарики пройдуть дослідження на вміст різноманітних канцерогенів та особливо небезпечного для здоров’я людини акриламіду (пошкоджує нервову систему, є чинником генних мутацій та утворення злоякісних пухлин).

Результати досліджування згодом будуть оприлюднені УНН.

Нагадаємо, раніше УНН перевірив якість київського хліба, борошна, також сметани, сиру і молочного дитячого харчування.