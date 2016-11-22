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УНН: стартувало тестування якості горішків, насіння та сухариків

Київ • УНН

 • 25149 перегляди

УНН продовжує соціальний експеримент щодо лабораторного дослідження якості продуктів харчування, які реалізовуються в столичних супермаркетах. Цього разу УНН вирішив перевірити на безпечність горішки, насіння та сухарики.

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Так, журналісти УНН спільно із представниками Державного центру сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції відібрали зразки горішків, насіння та сухариків з метою їх лабораторної перевірки на відповідність критеріям якості та показником безпечності.

УНН: стартувало тестування якості горішків, насіння та сухариків

У двох столичних супермаркетах, зокрема, було відібрано п'ять зразків горішків, вісім зразків насіння та чотири зразки сухариків українських виробників.

На відібрані зразки сформовані акти закупівлі і додані фіскальні чеки.

Відібрані зразки продукції будуть перевірені на наявність у них пліснявих грибів, мікотоксинів, соняшник перевірять на вміст міді і кадмію (цей елемент і його сполуки є надзвичайно токсичними, навіть, у незначних концентраціях. Має властивість накопичуватись в організмах і екосистемах).

Також закуплені горішки і сухарики пройдуть дослідження на вміст різноманітних канцерогенів та особливо небезпечного для здоров’я людини акриламіду (пошкоджує нервову систему, є чинником генних мутацій та утворення злоякісних пухлин).

Результати досліджування згодом будуть оприлюднені УНН.

Нагадаємо, раніше УНН перевірив якість київського хліба, борошна,  також сметани, сиру і молочного дитячого харчування.

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