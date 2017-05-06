Уникальную почтовую марку випустили ко Дню Львова
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 6 мая. УНН. Сегодня, 6 мая, в Митрополичьих палатах состоялось открытие экспозиции художественных работ с изображением Архикафедральном соборе Святого Юра — шедевр украинского барокко, который вместе с историческим центром Львова занесен в Список мирового наследия ЮНЕСКО. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
Мероприятие началось с торжественной церемонии погашения серии сувенирных почтовых марок и коллекционных конвертов, на которых тоже отражен ансамбль зданий Святоюрского собора и его художественного оформления.
Уникальная марка и художественная экспозиция разработаны львовскими художниками и дизайнерами специально ко Дню Святого Юрия, который давно считается покровителем Львова.
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Церемонию открытия выставки и процедуру спецгашения почтовой марки осуществили Владыка Игорь (Возьняк), Архиепископ и Митрополит Львовский УГКЦ Владыка Венедикт, Вадика Владимир, городской председатель Львова Андрей Садовый, Роман Кравчик, митрофорный протоиерей, настоятель Собора Юра, Николай Ростов, директор Львовской дирекции ПАО "Укрпочта". На церемонии присутствовал отец Борис Гудзяк.
"Сразу после церемонии мы раздали марки всем отцам, которые приехали к нам из-за рубежа, и присутствовавшим на Литургии. Следовательно, уже сегодня эта марка разойдется по миру", - добавил один из участников церемонии Роман Савчак.
Это мероприятие на День Святого Юрия проводится уже восьмой год подряд и призвано возродить традиции и культуру знаменитых Святоюрских ярмарок, которые происходили во Львове еще с 17-го века. Дети, участники действа, также могут своими руками изготовить уникальные вещи.