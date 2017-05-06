Унікальну поштову марку випустили до Дня Львова
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 6 травня. УНН. Сьогодні, 6 травня, у Митрополичих палатах відбулось відкриття експозиції художніх робіт із зображенням Архикатедрального Собору Святого Юра — шедевру українського бароко, який разом з історичним центром Львова занесений до Списку світової спадщини ЮНЕСКО. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу Львівської міської ради.
Захід розпочався з урочистої церемонії погашення серії сувенірних поштових марок та колекційних конвертів, на яких теж відображено ансамбль будівель Святоюрського собору та його художнього оздоблення.
Унікальну марку та мистецьку експозицію розроблено львівськими художниками і дизайнерами спеціально до Дня Святого Юрія, який віддавна вважається покровителем Львова.
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Церемонію відкриття виставки та процедуру спецпогашення поштової марки здійснили: Владика Ігор (Возьняк), Архиєпископ і Митрополит Львівський УГКЦ, Владика Венедикт, Вадика Володимир, міський голова Львова Андрій Садовий, Роман Кравчик, Митрофорний протоієрей, настоятель Собору св.Юра, Микола Ростов, директор Львівської дирекції ПАТ “Укрпошта”. На церемонії був присутній отець Борис Гудзяк.
“Одразу після церемонії ми роздали марки усім отцям, які приїхали до нас з-за кордону, і які були присутні на Літургії. Відтак, вже сьогодні ця марка помандрує у світ”, — додав один з учасників події Роман Савчак.
Цей захід на День Святого Юрія проводиться уже восьмий рік поспіль і покликаний відродити традиції та культуру славетних Святоюрських ярмарків, що відбувалися у Львові ще з 17-го століття. Діти, учасники дійства, можуть своїми руками виготовити унікальні речі.