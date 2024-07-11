Спустя 36 часов после того, как купавшаяся возле пляжа в Японии женщина была унесена волнами, ее спасли специалисты поисковой операции. Пишет УНН со ссылкой на Франс Пресс и CNews.

Детали

Женщина, купавшаяся возле пляжа в Японии, была спасена в 80 километрах от побережья после того, как дрейфовала в течение 36 часов. Об этом сообщили японские власти в четверг. Береговая охрана начала поисково-спасательную операцию после того, как ей сообщили об исчезновении китаянки в префектуре Сидзуока (центральная Япония) в понедельник.

Это было около 19:55 8 июля, когда мы получили информацию после того, как друг женщины сообщил о ее исчезновении - сообщил агентству Франс Пресс представитель японской береговой охраны.

Спасенная женщина пояснила, что ее унесло морем, и она не смогла вернуться на берег, потому что плыла с резиновым буйком.

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По словам специалистов, в районе, где плавала китаянка, наблюдается течение Куросио, которое и подхватило женщину. Представитель береговой охраны подтвердил, что "расстояние между пляжем и местом спасения составляет 80 километров.

"Однако мы предполагаем, что её отнесло на ещё большее расстояние. В районе, где была найдена женщина, находится множество судов. Это чудо, что ее не сбил корабль", — сообщил он.

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