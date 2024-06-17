Полицейские в Киеве спасли женщину от попытки самоубийства. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева, передает УНН.

Детали

В Киеве на днях полицейские спасли женщину, которая пыталась покончить с собой.

На линию 112 позвонил обеспокоенный мужчина, сообщив, что его жена собирается совершить непоправимое.

Инспекторы Антоний Нестерович и Александра Власюк оперативно прибыли по указанному адресу. Встретив заявителя, патрульные вошли в квартиру, где увидели женщину с порезами на руке.

Полицейские оказали ей домедицинскую помощь - наложили турникет и контролировали состояние до приезда скорой помощи. Женщина была госпитализирована.

В Киеве полицейский совершил самоубийство: что известно