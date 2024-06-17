Полиция в Киеве спасла женщину, которая пыталась покончить жизнь самоубийством.
Полицейские в Киеве спасли женщину от попытки самоубийства. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева, передает УНН.
Детали
В Киеве на днях полицейские спасли женщину, которая пыталась покончить с собой.
На линию 112 позвонил обеспокоенный мужчина, сообщив, что его жена собирается совершить непоправимое.
Инспекторы Антоний Нестерович и Александра Власюк оперативно прибыли по указанному адресу. Встретив заявителя, патрульные вошли в квартиру, где увидели женщину с порезами на руке.
Полицейские оказали ей домедицинскую помощь - наложили турникет и контролировали состояние до приезда скорой помощи. Женщина была госпитализирована.
В Киеве полицейский совершил самоубийство: что известно25 апреля 2023, 17:56 • 1467748 просмотров