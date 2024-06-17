У Києві поліція врятувала жінку від спроби самогубства
Київ • УНН
Поліція в Києві врятувала жінку, яка намагалася покінчити життя самогубством.
Поліцейські в Києві врятували жінку від спроби самогубства. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва, передає УНН.
Деталі
У Києві днями поліцейські врятували жінку, яка намагалася вкоротити собі віку.
На лінію 112 зателефонував стурбований чоловік, повідомивши, що його дружина збирається вчинити непоправне.
Інспектори Антоній Нестерович та Олександра Власюк оперативно прибули за вказаною адресою. Зустрівши заявника, патрульні увійшли до квартири, де побачили жінку з порізами на руці.
Поліцейські надали їй домедичну допомогу — наклали турнікет та контролювали стан до приїзду швидкої допомоги. Жінку було госпіталізовано.
У Києві поліцейський скоїв самогубство: що відомо25.04.23, 20:56 • 1467851 перегляд