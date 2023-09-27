Умеров провел телефонный разговор с министром обороны Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор со своим польским коллегой Мариушем Блащаком. Об этом Умеров сообщил в Х/Twitter, передает УНН.
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“Имел телефонный звонок с Мариушем Блащаком – Министр национальной обороны Польши.
Поблагодарил Польшу за лидерство в танковой коалиции и значительную помощь с начала полномасштабного вторжения. Вместе к победе!” - говорится в сообщении.
Однако Умеров не указал, какие темы министры обсуждали.
Напомним
В среду запланированы дополнительные переговоры Украины с министром сельского хозяйства Польши Робертом Телушем по экспорту агропродукции.
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