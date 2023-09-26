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Україна і Польща завтра проведуть переговори щодо експорту агропродукції

Україна і Польща завтра проведуть переговори щодо експорту агропродукції

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. В середу заплановані додаткові переговори України з міністром сільського господарства Польщі Робертом Телушем щодо експорту агропродукції. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Ми минулого тижня провели переговори з п’ятьма країнами. Крім того, додаткові переговори заплановані завтра на ранок з польським міністром сільського господарства. Сьогодні була онлайн зустріч з міністрами сільського господарства, їх заступниками або держсекретарями цих країн частина яких зібралася в Празі. Вона тривала півтори-дві години. Був обмін певними ідеями, обговорення пропозицій України в робочому порядку”, — розповів Сольський.

За його словами, в четвер буде засідання платформи Єврокомісія-Україна.

“У четвер буде засідання платформи Єврокомісія-Україна, де ми обговоримо, сподіваюся, вже деталі, як це впроваджувати. В п’ятницю переговори з Болгарією. Вони теж очікують на певні технічні кроки з нашої сторони і інформую суспільство, що надалі будемо намагатися це робити. Вже обговорюються технічні питання”, — сказав Сольський.

Він зазначив, що в принципі вже переважна більшість країн готова їх обговорювати.

“Деякі вже не тільки обговорюють, а прийшли до технічної реалізації, як, наприклад з Румунією, тому що вони написали певну ноту, ми готуємо відповідь на неї. Нота — це по суті просто пропозиція доповнення до нашої пропозиції, яку ми надали їм та Єврокомісії. Тобто це вже оформлення домовленості”, — розповів Сольський.

Доповнення

Україна розробила процедуру верифікації експорту чотирьох агрокультур відповідно до рішення Єврокомісії і надіслала країнам-сусідам пропозиції. І наразі не експортує до 5 прикордонних країн агропродукцію без їхнього погодження. Як повідомили у Мінагрополітики, про це сказав міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський під час зустрічі колег з країн Вишеградської групи (Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини).

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