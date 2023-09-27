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Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони Польщі

Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони Польщі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Голова оборонного відомства України Рустем Умєров провів телефонну розмову зі своїм польським колегою Маріушем Блащаком. Про це Умєров повідомиву Х/Twitter, передає УНН.

Цитата 

“Мав телефонний дзвінок з Маріушем Блащаком – Міністр національної оборони Польщі. 

Подякував Польщі за лідерство в танковій коаліції та значну допомогу з початку повномасштабного вторгнення. Разом до перемоги!” - йдеться у повідомленні. 

Проте Умєров не вказав, які теми міністри обговорювали. 

Нагадаємо

В середу заплановані додаткові переговори України з міністром сільського господарства Польщі Робертом Телушем щодо експорту агропродукції. 

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