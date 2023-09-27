Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Голова оборонного відомства України Рустем Умєров провів телефонну розмову зі своїм польським колегою Маріушем Блащаком. Про це Умєров повідомиву Х/Twitter, передає УНН.
Цитата
“Мав телефонний дзвінок з Маріушем Блащаком – Міністр національної оборони Польщі.
Подякував Польщі за лідерство в танковій коаліції та значну допомогу з початку повномасштабного вторгнення. Разом до перемоги!” - йдеться у повідомленні.
Проте Умєров не вказав, які теми міністри обговорювали.
Нагадаємо
В середу заплановані додаткові переговори України з міністром сільського господарства Польщі Робертом Телушем щодо експорту агропродукції.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Маємо контролювати свої емоції": президент Польщі Дуда зробив нову заяву про зброю для України