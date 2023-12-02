Умеров встретился с послом Великобритании: что известно
Киев • УНН
Министр обороны Украины Умеров встретился с послом Великобритании Харрисом, поблагодарив за поддержку Великобритании и обсудив вопросы военного сотрудничества и прозрачности закупок. Умеров представил двух своих заместителей, которые будут заниматься вопросами управления вооружением и техникой.
Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с Послом Великобритании в Украине Мартином Харрисом и поздравил его с назначением на должность, передает УНН со ссылкой на Минобороны.
Детали
Рустем Умеров поблагодарил Мартина Харриса за предоставленную Великобританией помощь Украине.
Также министр обороны познакомил британского посла с одним из своих заместителей - генерал-лейтенантом Иваном Гаврилюком, сферой ответственности которого является развитие нового вооружения и военных стандартов. Кроме того, Рустем Умеров проинформировал посла, что в пятницу был назначен новый заместитель Виталий Половенко, который будет отвечать за получение и поддержку оборудования в тылу.
Министр подчеркнул, что все закупки должны быть прозрачными, все поставки должны проходить непрерывно, однако если "какая-то компания или чиновник будут при этом скомпрометированы, то их следует устранить".
Ранее
Кабинет Министров Украины назначил Виталия Половенко заместителем Министра обороны Украины 1 декабря.
Умеров встретился с послом Великобритании: что известно
Министр обороны Украины Умеров встретился с послом Великобритании Харрисом, поблагодарив за поддержку Великобритании и обсудив вопросы военного сотрудничества и прозрачности закупок. Умеров представил двух своих заместителей, которые будут заниматься вопросами управления вооружением и техникой.
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