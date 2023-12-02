Умеров встретился с послом Великобритании: что известно

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с Послом Великобритании в Украине Мартином Харрисом и поздравил его с назначением на должность, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

Рустем Умеров поблагодарил Мартина Харриса за предоставленную Великобританией помощь Украине.

Также министр обороны познакомил британского посла с одним из своих заместителей - генерал-лейтенантом Иваном Гаврилюком, сферой ответственности которого является развитие нового вооружения и военных стандартов. Кроме того, Рустем Умеров проинформировал посла, что в пятницу был назначен новый заместитель Виталий Половенко, который будет отвечать за получение и поддержку оборудования в тылу.

Министр подчеркнул, что все закупки должны быть прозрачными, все поставки должны проходить непрерывно, однако если "какая-то компания или чиновник будут при этом скомпрометированы, то их следует устранить".

Ранее

Кабинет Министров Украины назначил Виталия Половенко заместителем Министра обороны Украины 1 декабря.