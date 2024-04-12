Умеров обсудил с главой Минобороны Японии военные потребности Украины

Министры обороны Украины и Японии Рустем Умеров и Минору Кихара обсудили в телефонном разговоре ситуацию на фронте и насущные военные потребности украинской армии. Об этом Умеров сообщил в соцсети X, передает УНН.

Провел телефонный разговор со своим японским коллегой, Министром обороны Японии Минору Кихарой. Поблагодарил Японию за всестороннюю поддержку в нашей борьбе с российской агрессией. Проинформировал о динамике на поле боя и наших насущных военных потребностях - написал Умеров.

Также министр обороны рассказал, что поблагодарил Японию за участие в ІТ-коалиции и коалиции по разминированию, предоставление военной техники и реабилитацию раненых украинских воинов.

Дополнение

В марте Япония выделила 230 млн долларов украинским аграриям в рамках проекта для восстановления сельского хозяйства.

Кроме того, Агентство международного сотрудничества Японии планирует увеличить вклад в процессы гуманитарного разминирования Украины, а также заинтересовано в выходе японских предприятий на украинский рынок.