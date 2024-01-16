Умеров и спикер Сейма Латвии обсудили саммит НАТО в Вашингтоне

Министр обороны Рустем Умеров встретился в Киеве с парламентской делегацией Латвии во главе со спикером Сейма Дайгой Миериней. Об этом сообщили в Минобороны Украины, передает УНН.

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Министр обороны поделился с партнерами опытом и планами по дальнейшему укреплению как государственной границы, так и линии фронта.

Стороны также обсудили важность саммита НАТО в Вашингтоне в этом году.

Благодарен народу Латвии и руководству страны за непоколебимую поддержку Украины в борьбе с российской агрессией. Особая благодарность Латвии за инициативу поддержать Украину в увеличении мощностей беспилотников. Технологическое преимущество критически важно для нас сказал Рустем Умеров.

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