Латвия создает коалицию для предоставления Украине беспилотников: присоединились почти 20 государств

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Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
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Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

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Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
12 января  •  267884 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

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В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
12 января  •  235823 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу
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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу

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Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей
13 января  •  185794 просмотра

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей

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Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
12 января  •  250366 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

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Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях
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Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях

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"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе
15 января  •  133918 просмотра

"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе

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Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп
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Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп

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Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин
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Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин

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Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
15 января  •  120592 просмотра

Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

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Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
15 января  •  139015 просмотра

Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

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Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех
15 января  •  139571 просмотра

Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех

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Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января
15 января  •  145462 просмотра

Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января

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Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт
15 января  •  142776 просмотра

Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт

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Латвия создает коалицию для предоставления Украине беспилотников: присоединились почти 20 государств

Латвия формирует коалицию из почти 20 стран для поставки Украине тысяч беспилотников для военных целей. Инициатива, которую возглавляет министр обороны Латвии Андрис Спрудс, имеет целью поддержать Украину в ее военных усилиях.

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Новый премьер-министр Люксембурга Люк Фриден заявил о необходимости лучше понять политику премьер-министра Венгрии Орбана, предложив осуществить визит в Будапешт. Фриден признал, что Орбан препятствует определенным решениям ЕС, но считает, что необходимо учитывать различные взгляды ради достижения общих целей.

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Президент Израиля Исаак Герцог вместе с семьями заложников, которых удерживает ХАМАС, примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, чтобы заручиться поддержкой их освобождения.

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В Одессе разоблачили частного предпринимателя, который требовал взятку в размере 1000 долларов США от военнослужащего, обещая посодействовать в оформлении документов на инвалидность его матери.

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Вымогал взятку с военного за помощь в оформлении инвалидности матери: в Одессе разоблачен частный предприниматель

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Дело депутата Сергея Батрина, подозреваемого в подрыве гранат в сельсовете на Закарпатье, могут переквалифицировать на более тяжкое преступление.

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: СБУ анонсировала рассмотрение по переквалификации на более тяжкое преступление с пожизненным заключением

О подозрении сообщили предателям из ВОТ, которые участвовали во вражеских "мясных" штурмах под Бахмутом и Лисичанском

Украинские правоохранители собрали доказательства против девяти человек из Луганска и Крыма, которые присоединились к российским оккупационным группировкам и воевали против Вооруженных сил Украины. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

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О подозрении сообщили предателям из ВОТ, которые участвовали во вражеских "мясных" штурмах под Бахмутом и Лисичанском

Патроны, гранаты и автомат: в Черкассах задержали торговца оружием

В Черкасской области правоохранители задержали торговца оружием, который хранил в своем гараже автоматы АКС-74 и гранаты Ф-1. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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Глава отдела морского управления росгвардии Сергей Волков был приговорен к шести годам лишения свободы за поставку некачественных радиолокационных систем для защиты Крымского моста.

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Бизнес-бум: где в Украине наибольшая экономическая активность

По состоянию на 1 января 2024 года в Украине было зарегистрировано 1,495 миллиона юридических лиц, с самой высокой деловой активностью в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.

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