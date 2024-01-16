Латвия создает коалицию для предоставления Украине беспилотников: присоединились почти 20 государств
Латвия формирует коалицию из почти 20 стран для поставки Украине тысяч беспилотников для военных целей. Инициатива, которую возглавляет министр обороны Латвии Андрис Спрудс, имеет целью поддержать Украину в ее военных усилиях.
Новый премьер-министр Люксембурга хочет разобраться в политике Венгрии и призывает "понять Орбана"
Новый премьер-министр Люксембурга Люк Фриден заявил о необходимости лучше понять политику премьер-министра Венгрии Орбана, предложив осуществить визит в Будапешт. Фриден признал, что Орбан препятствует определенным решениям ЕС, но считает, что необходимо учитывать различные взгляды ради достижения общих целей.
Президент Израиля поедет в Давос вместе с семьями заложников ХАМАС
Президент Израиля Исаак Герцог вместе с семьями заложников, которых удерживает ХАМАС, примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, чтобы заручиться поддержкой их освобождения.
Евроинтеграция, производство оружия и конфискация активов рф: Шмыгаль встретился с парламентариями Латвии
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с латвийскими парламентариями, чтобы обсудить вопросы европейской интеграции Украины и совместного производства оружия. Они также говорили о конфискации российских активов, в частности о национализации Латвией Дома Москвы.
Вымогал взятку с военного за помощь в оформлении инвалидности матери: в Одессе разоблачен частный предприниматель
В Одессе разоблачили частного предпринимателя, который требовал взятку в размере 1000 долларов США от военнослужащего, обещая посодействовать в оформлении документов на инвалидность его матери.
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: СБУ анонсировала рассмотрение по переквалификации на более тяжкое преступление с пожизненным заключением
Дело депутата Сергея Батрина, подозреваемого в подрыве гранат в сельсовете на Закарпатье, могут переквалифицировать на более тяжкое преступление.
О подозрении сообщили предателям из ВОТ, которые участвовали во вражеских "мясных" штурмах под Бахмутом и Лисичанском
Украинские правоохранители собрали доказательства против девяти человек из Луганска и Крыма, которые присоединились к российским оккупационным группировкам и воевали против Вооруженных сил Украины. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.
Патроны, гранаты и автомат: в Черкассах задержали торговца оружием
В Черкасской области правоохранители задержали торговца оружием, который хранил в своем гараже автоматы АКС-74 и гранаты Ф-1. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
В россии приговорили к 6 годам полковника росгвардии за поставку неэффективных комплексов для защиты Крымского моста
Глава отдела морского управления росгвардии Сергей Волков был приговорен к шести годам лишения свободы за поставку некачественных радиолокационных систем для защиты Крымского моста.
Бизнес-бум: где в Украине наибольшая экономическая активность
По состоянию на 1 января 2024 года в Украине было зарегистрировано 1,495 миллиона юридических лиц, с самой высокой деловой активностью в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.