Латвия создает коалицию для предоставления Украине беспилотников: присоединились почти 20 государств

Глава обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что балтийская страна достигает прогресса в создании коалиции из почти 20 стран, чтобы вооружить украинские силы "тысячами" новых беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Основная цель - сделать все, чтобы как можно больше этих беспилотников также было доставлено в Украину, - сказал Спрудс.

Детали

По словам министра обороны Латвии, это вооружение поможет украинским военным в войне, в которой беспилотники стали важным элементом боевых действий.

Как отмечает издание, это заявление Спрудса является первым свидетельством масштаба инициативы по беспилотникам после того, как план был представлен на встрече с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Спрудс отказался предоставить подробности проекта по беспилотникам, заявив, что "мы сейчас находимся на этапе, когда приближаемся к 20 партнерам".

Дополнение

Беспилотники были на первом месте в списке военной техники, которую искало украинское военное руководство. Украина также строит флот военно-морских беспилотников, которые она развертывает для наведения на российские суда в Черном море.

Напомним

12 декабря 2023 года Министр обороны Украины Рустем Умеров и его латвийский коллега Министр обороны Латвии Андрис Спрудс встретились в Киеве. Они обсудили создание коалиции беспилотников. Обе страны готовы сотрудничать над разработкой беспилотников для военного превосходства и защиты солдат. Латвия также поддерживает потенциальное членство Украины в НАТО и ЕС.

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