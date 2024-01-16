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Латвія створює коаліцію для надання Україні безпілотників: долучилися майже 20 держав

Латвія створює коаліцію для надання Україні безпілотників: долучилися майже 20 держав

Київ • УНН

 • 25170 перегляди

Латвія формує коаліцію з майже 20 країн для постачання Україні тисяч безпілотників для військових цілей. Ініціатива, яку очолює міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, має на меті підтримати Україну в її військових зусиллях.

Голова оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що балтійська країна досягає прогресу в створенні коаліції з майже 20 країн, щоб озброїти українські сили "тисячами" нових безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Основна мета — зробити все, щоб якомога більше цих безпілотників також було доставлено в Україну,

- сказав Спрудс.

Деталі

За словами міністра оборони Латвії, це озброєння допоможе українським військовим у війні, в якій безпілотники стали важливим елементом бойових дій.

Як зазначає видання, ця заява Спрудса є першим свідченням масштабу ініціативи щодо безпілотників після того, як план був представлений на зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим.

Спрудс відмовився надати подробиці проєкту з безпілотників, заявивши, що "ми зараз перебуваємо на етапі, коли наближаємося до 20 партнерів".

Доповнення

Безпілотники були на першому місці в списку військової техніки, яку шукало українське військове керівництво. Україна також будує флот військово-морських безпілотників, які вона розгортає для наведення на російські судна в Чорному морі.

Нагадаємо

12 грудня 2023 року Міністр оборони України Рустем Умєров та його латвійський колега Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс зустрілись у Києві. Вони обговорили створення коаліції безпілотників. Обидві країни готові співпрацювати над розробкою безпілотників для військової переваги і захисту солдатів. Латвія також підтримує потенційне членство України в НАТО та ЄС.

Латвія підготує цьогоріч щонайменше три тисячі українських військових 11.01.24, 19:32 • 109859 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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