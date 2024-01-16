Латвія створює коаліцію для надання Україні безпілотників: долучилися майже 20 держав
Київ • УНН
Латвія формує коаліцію з майже 20 країн для постачання Україні тисяч безпілотників для військових цілей. Ініціатива, яку очолює міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, має на меті підтримати Україну в її військових зусиллях.
Голова оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що балтійська країна досягає прогресу в створенні коаліції з майже 20 країн, щоб озброїти українські сили "тисячами" нових безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Основна мета — зробити все, щоб якомога більше цих безпілотників також було доставлено в Україну,
Деталі
За словами міністра оборони Латвії, це озброєння допоможе українським військовим у війні, в якій безпілотники стали важливим елементом бойових дій.
Як зазначає видання, ця заява Спрудса є першим свідченням масштабу ініціативи щодо безпілотників після того, як план був представлений на зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим.
Спрудс відмовився надати подробиці проєкту з безпілотників, заявивши, що "ми зараз перебуваємо на етапі, коли наближаємося до 20 партнерів".
Доповнення
Безпілотники були на першому місці в списку військової техніки, яку шукало українське військове керівництво. Україна також будує флот військово-морських безпілотників, які вона розгортає для наведення на російські судна в Чорному морі.
Нагадаємо
12 грудня 2023 року Міністр оборони України Рустем Умєров та його латвійський колега Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс зустрілись у Києві. Вони обговорили створення коаліції безпілотників. Обидві країни готові співпрацювати над розробкою безпілотників для військової переваги і захисту солдатів. Латвія також підтримує потенційне членство України в НАТО та ЄС.
Латвія підготує цьогоріч щонайменше три тисячі українських військових 11.01.24, 19:32 • 109859 переглядiв