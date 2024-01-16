Умєров і спікерка Сейму Латвії обговорили саміт НАТО у Вашингтоні
Київ • УНН
Міністр оборони України Рустем Умеров зустрівся з головою парламентської делегації Латвії Дайгою Меріною, щоб обговорити зміцнення державних кордонів та майбутній саміт НАТО. Умеров висловив вдячність за підтримку Латвією України у боротьбі з російською агресією.
Міністр оборони Рустем Умєров зустрівся у Києві з парламентською делегацією Латвії на чолі зі спікеркою Сейму Дайгою Міерінею. Про це повідомили у Міноборони України, передає УНН.
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Міністр оборони поділився з партнерами досвідом та планами щодо подальшого укріплення як державного кордону, так і лінії фронту.
Сторони також обговорили важливість саміту НАТО у Вашингтоні цього року.
Вдячний народу Латвії та керівництву країни за непохитну підтримку України в боротьбі з російською агресією. Особлива подяка Латвії за ініціативу підтримати Україну у збільшенні потужностей безпілотників. Технологічна перевага критично важлива для нас
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