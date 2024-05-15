Умерла Нобелевский лауреат по литературе Элис Манро

Лауреат Нобелевской премии по литературе, а также обладательница Международной Букеровской премии канадская писательница Элис Манро умерла на 93-м году жизни. Об этом сообщает издание The Globe and Mail со ссылкой на представителей семьи писательницы, передает УНН.

Детали

По данным издания, "множество лет" писательница страдала от деменции. Она умерла в понедельник, 13 мая, в доме престарелых в Онтарио.

Элис Манро родилась 10 июля 1931 года в Канаде. Изучала английский язык и журналистику в Университете Западного Онтарио. В 1950 году ее рассказ "Измерение тени" приобрела канадская радиостанция CBC, вскоре после этого она бросила учебу.

Первый ее сборник "Танец счастливых теней", вышедший в 1968 году, получил высшую литературную награду Канады - премию генерал-губернатора. В 1978 и 1986 Манро получала эту же премию за сборники "А кто ты, собственно, такая?" и "Прогресс любви". В 1997 году она получила приз Всемирной организации писателей PEN, а в 2009 году стала лауреатом Международной Букеровской премии по совокупности заслуг. В 2013 году Элис Манро была удостоена Нобелевской премии по литературе как "мастер современного рассказа".

Всего за творческую карьеру Манро выпустила 14 сборников новелл, последний из которых "Милая жизнь" вышел в 2012 году. Книги Элис Манро переведены на более чем 20 языков. Несколько новелл были экранизированы.

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