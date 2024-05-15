Померла Нобелівський лауреат з літератури Еліс Манро
Київ • УНН
Нобелівський лауреат і лауреат Букерівської премії, канадська письменниця Еліс Манро, відома своєю майстерністю короткого оповідання, померла у віці 93 років у будинку для людей похилого віку в Онтаріо після того, як багато років страждала від деменції.
Лауреатка Нобелівської премії з літератури, а також володарка Міжнародної Букерівської премії канадська письменниця Еліс Манро померла на 93-му році життя. Про це повідомляє видання The Globe and Mail із посиланням на представників родини письменниці, передає УНН.
Деталі
За даними видання, "безліч років" письменниця страждала від деменції. Вона померла в понеділок, 13 травня, в будинку для людей похилого віку в Онтаріо.
Еліс Манро народилася 10 липня 1931 року в Канаді. Вивчала англійську мову та журналістику в Університеті Західного Онтаріо. У 1950 році її розповідь "Вимірювання тіні" придбала канадська радіостанція CBC, незабаром після цього вона кинула навчання.
Перша її збірка "Танець щасливих тіней", що вийшла 1968 року, отримала найвищу літературну нагороду Канади — премію генерал-губернатора. У 1978 і 1986 Манро отримувала цю ж премію за збірки "А хто ти, власне, така?" та "Прогрес кохання". 1997 року вона отримала приз Всесвітньої організації письменників PEN, а 2009 року стала лауреатом Міжнародної Букерівської премії із сукупності заслуг. У 2013 році Еліс Манро була удостоєна Нобелівської премії з літератури як "майстер сучасної розповіді".
Усього за творчу кар'єру Манро випустила 14 збірок новел, остання з яких "Мила життя" вийшла 2012 року. Книги Еліс Манро перекладено більш ніж 20 мовами. Декілька новел було екранізовано.
Помер лауреат Нобелівської премії з фізики Пітер Хіггс: чим від відомий09.04.24, 22:36 • 33097 переглядiв