Эксклюзив
11:42
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
09:37
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
11:42
15 февраля, 14:11
13 февраля, 11:25
13 февраля, 10:00
Умерла легендарная украинская оперная певица Людмила Юрченко

Киев

 • 194 просмотра

Народная артистка Украины Людмила Юрченко скончалась 15 февраля на 84-м году жизни. Она оставила заметный след в истории украинского вокального искусства.

Умерла легендарная украинская оперная певица Людмила Юрченко

Выдающаяся украинская оперная певица, народная артистка Украины Людмила Юрченко скончалась 15 февраля на 84-м году жизни. Об этом сообщили в Национальной опере Украины имени Тараса Шевченко, передает УНН.

Подробности

В театре отметили, что артистка оставила заметный след не только в истории главной оперной сцены страны, но и в развитии украинского вокального искусства в целом. Коллеги и ученики вспоминают ее как исполнительницу с неповторимым меццо-сопрано, которая вдохновляла своим талантом и преданностью профессии. Причина смерти пока не разглашается.

"Ее творчество останется яркой страницей не только истории Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко, но и всего украинского вокального искусства… Память о Людмиле Юрченко сохранят все, кому выпало счастье работать с ней, учиться у нее, слушать ее неповторимое меццо-сопрано… Вечная и светлая память. Глубокие соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.

Дополнение

Людмила Юрченко была выпускницей Киевской консерватории. С 1969 по 2011 год она выступала на сцене Национальной оперы Украины, где исполнила десятки ведущих партий. После завершения сценической карьеры посвятила себя педагогической деятельности, работая в Национальной музыкальной академии Украины и передавая опыт молодому поколению певцов.

