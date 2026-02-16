Умерла легендарная украинская оперная певица Людмила Юрченко

Выдающаяся украинская оперная певица, народная артистка Украины Людмила Юрченко скончалась 15 февраля на 84-м году жизни. Об этом сообщили в Национальной опере Украины имени Тараса Шевченко, передает УНН.

Подробности

В театре отметили, что артистка оставила заметный след не только в истории главной оперной сцены страны, но и в развитии украинского вокального искусства в целом. Коллеги и ученики вспоминают ее как исполнительницу с неповторимым меццо-сопрано, которая вдохновляла своим талантом и преданностью профессии. Причина смерти пока не разглашается.

"Ее творчество останется яркой страницей не только истории Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко, но и всего украинского вокального искусства… Память о Людмиле Юрченко сохранят все, кому выпало счастье работать с ней, учиться у нее, слушать ее неповторимое меццо-сопрано… Вечная и светлая память. Глубокие соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.

Дополнение

Людмила Юрченко была выпускницей Киевской консерватории. С 1969 по 2011 год она выступала на сцене Национальной оперы Украины, где исполнила десятки ведущих партий. После завершения сценической карьеры посвятила себя педагогической деятельности, работая в Национальной музыкальной академии Украины и передавая опыт молодому поколению певцов.

